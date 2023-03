Moratti torna in campo: "Un partito/piattaforma per le europee"

Un partito/piattaforma su cui convergono le esperienze maturate in ambito locale che si pone come obiettivo la partecipazione alle elezioni europee del 2024. Un partito che non è un partito personale con una costruzione verticistica, ma può essere immaginato come una piramide rovesciata, che quindi parte dal basso, dai territori.

Il progetto politico lanciato da Letizia Moratti agli Stati Generali organizzati dalla Lista Letizia Moratti - Lombardia Migliore

È questa la base del progetto politico lanciato da Letizia Moratti agli Stati Generali organizzati dalla Lista Letizia Moratti - Lombardia Migliore, a cui hanno partecipato nella giornata di domenica associazioni, partiti, fondazioni e realtà di diverse regioni italiane, ospiti per l’occasione della comunità di San Patrignano.

Moratti: "I leader possono essere dei giovani, noi possiamo essere quelli che aprono la strada"

“La mia proposta è di costruire assieme, senza veti, senza personalismi, senza leadership pre costituite, con l’umiltà di mettersi a lavorare a questo progetto e anche con l’umiltà di dire: lasceremo il posto ai giovani. Perché forse è così che possiamo dare loro una prospettiva. Non è necessario essere noi i leader. I leader possono essere dei giovani, noi possiamo essere quelli che aprono la strada. E questo potrebbe essere davvero il nostro apporto più importante” - ha sottolineato Letizia Moratti.

“Abbiamo una cornice valoriale a partire dal civismo, che affonda le sue radici storiche nell’Italia dei comuni del milletrecento, e nella cultura popolare che mette al centro la persona. Ma in un mondo in rapida trasformazione, in cui muteranno e stanno giù mutando i concetti di impresa, di formazione, di cura del Pianeta, di Welfare, di politiche sociali, di agricoltura, abbiamo bisogno di declinare il nostro quadro di valori in un pensiero politico nuovo.” - ha proseguito.“Come è stato ricordato durante il convegno, la politica è debole da un certo lato, ma molto forte nell’amministrare il potere. È comunque una politica lenta. La nostra capacità deve essere quella di essere flessibili, puntuali e concreti nel dare risposte, ma molto flessibili nel capire che le risposte possono evolvere molto rapidamente nel tempo.”

Continua il lavoro della Lista Letizia Moratti Presidente - Lombardia Migliore, nel consiglio regionale lombardo

Contemporaneamente al progetto di respiro nazionale, continua il lavoro della Lista Letizia Moratti Presidente - Lombardia Migliore, nel consiglio regionale lombardo attraverso i quattro consiglieri eletti e nella costruzione e rafforzamento della sua comunità di riferimento.

Nella giornata di domenica è stato individuato anche il coordinatore regionale nella persona di Tiziano Mariani.