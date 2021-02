Moratti trasloca dal Pirelli e va al 32esimo di Palazzo Lombardia

Letizia Moratti trasloca da un palazzo all'altro

E così, Letizia Moratti si trasferisce. Ormai tutto pare pronto - secondo fonti di Affaritaliani.it Milano - per il trasferimento dal trentesimo del Pirellone, dove ad oggi il vicepresidente Moratti ha l'ufficio che un tempo fu di Formigoni commissario Expo e soprattutto lo staff. Il luogo in cui l'assessore della Sanità lombarda si trasferirà sarà il trentaduesimo piano di Palazzo Lombardia, tre piani sotto il presidente Attilio Fontana. In effetti la decisione è presa già da qualche giorno, ma gli uffici non sono ancora stati liberati e resi disponibili. La motivazione del trasloco è di tipo pratico: la direzione generale welfare ha infatti sede a Palazzo Lombardia e obbligare ogni volta i funzionari con faldoni di carte e dati a transitare da un palazzo all'altro non era assolutamente pratico.



