Morgan si scusa per gli insulti omofobi. Poi nuova rissa (con Scanzi). VIDEO

Morgan si scusa per gli insulti omofobi. Poi nuova rissa (con Scanzi)

Morgan ci dorme su e questa mattina pubblica una Stories su Instagram in cui si scusa per il deplorevole spettacolo di Selinunte, e per la rissa con il pubblico di un suo concerto culminata con un inqualificabile e gratuito insulto omofobo ad uno spettatore.

Selinunte, le scuse di Morgan: "Mi sono sentito ferito nell'anima, non sono un juke box"

Così l'artista monzese prova ora a giustificarsi: "Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse". "Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto per gli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all'essere umano che si deve rispetto e, quindi, la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente", ha aggiunto l'artista.

Morgan spiega così la sua reazione: "E' stata provocata dall'essermi sentito ferito nell'anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente. L'avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso".

Morgan, litigio social con Andrea Scanzi

Neanche il tempo delle scuse, che Morgan è quindi nuovamente passato al successivo tafferuglio social, rispondendo con un video alle critiche del giornalista Andrea Scanzi. Just another day in the life of Marco Castoldi...