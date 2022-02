Morta da due anni, ritrovata per caso: cadavere seduto in casa a Como

Era morta due anni fa, ma il suo corpo è stato scoperto solo in questi giorni. E' il tragico epilogo della vita di Marinella Beretta, 70enne originaria di Erba, il cui corpo senza vita è stato trovato seduto su una sedia nella sua abitazione a Prestino, nella zona periferica di Como. L'abitazione era stata venduta tempo fa a uno svizzero, mantenendo il diritto di usufrutto. E nessuno si era accorto del decesso della donna: non aveva dirimpettai nelle vicinanze né parenti che si prendessero cura di lei. La scoperta è stata fatta venerdì dalla Squadra Volante, ed è stata frutto del caso, come raccontato dal quotidiano Il Giorno.

Morta in casa da due anni, l'intervento chiesto dal proprietario dell'appartamento

I vicini sono riusciti a contattare il nuovo proprietario, convinti che quell’abitazione fosse ormai vuota da almeno un paio d’anni. È stato lui a chiedere l’intervento della polizia, preoccupato perché già da mesi non riusciva a contattare l’anziana donna.