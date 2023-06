Morte di Berlusconi, l'Arci di Arcore ha fatto festa

Non tutti stanno esprimendo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Questione anche di coerenza: chi lo ha osteggiato per decenni rappresentandolo come il maggiore pericolo per la vita democratica del Paese potrebbe solamente apparire ipocrita a piangerne ora la scomparsa. Ma c'è chi va oltre e sorpassa la linea, addirittura celebrando la dipartita del Cav. E finendo ovviamente nel cattivo gusto. Così ad esempio il circolo Arci Blob di Arcore. Che sui propri canali social ha promosso un "instant party" che si sarebbe celebrato già nella serata di ieri. "DiPartyTo", il gioco di parole che ha dato il nome all'iniziativa. A fare da sfondo al manifesto, una caricatura di Berlusconi nelle vesti di uno dei sette nani.

Arci Blob: l'invito a festeggiare la scomparsa di Berlusconi. E la pioggia di critiche: "Vergognatevi"

Questo l'invito: Entra con noi nella storia, passa per l'ultimo grande evento targato Silvio: piscina, musica, brindisi all night long. Per i primi 100 spilletta commemorativa in omaggio". Ma l'iniziativa è stata accolta da un pioggia di critiche. "Vergognatevi" è uno dei commenti più teneri comparsi sulla bacheca facebook dell'Arci.