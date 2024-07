Morte di Sharon Verzeni, nessun indizio contro il compagno: indagini a 360 gradi

Indagini a tutto campo sulla morte di Sharon Verzeni, la giovane donna uccisa a Terno d'Isola mentre passeggiava da sola in via Castegnate poco dopo la mezzanotte del 30 luglio. I carabinieri di Bergamo hanno ascoltato e continueranno a farlo nelle prossime ore le persone che possono riferire informazioni utili, tra cui amici, parenti e conoscenti e "probabilmente" per una seconda volta, ha spiegato una fonte all'AGI, verra' sentito Sergio Ruocco, il fidanzato elettricista della vittima. Agli inquirenti ha detto di essere in casa quando la sua compagna e' stata uccisa e di essersi preoccupato perche' non tornava anche se aveva l'abitudine di passeggiare anche in tarda serata. Non sarebbero emersi indizi nei suoi confronti, perlomeno non tali da ipotizzare un suo coinvolgimento.

I cellulari di Sharon Verzeni e del compagno, entrambi sequestrati, saranno analizzati dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo alla ricerca di elementi utili alla ricostruzione delle abitudini e contatto della donna. La casa della coppia e' stata messa sotto sequestro cosi' come un auto.

Morte di Sharon Verzeni, la versione del compagno e le piste aperte

E' ancora tutta da chiarire dunque la dinamica della morte della 33enne. Che, ferita, è riuscita a chiamare il 112 e dire disperatamente: "Aiuto, mi hanno accoltellata". Come ricostruisce Repubblica, nel passato della coppia non paiono esserci mai stati motivi di attrito. L'immagine di Sergio Ruocco non compare tra quelle già controllate dai carabinieri che hanno sequestrato i filmati delle telecamere della zona. E quindi le indagini guardano (anche) altrove. Ad un incontro con qualcuno. O ad una tentata rapina finita in tragedia. Al momento non si trova nemmeno l'arma del delitto.