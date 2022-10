Morte piccola Diana, rumors sull’autopsia. Pezzi di cuscino nello stomaco

Arrivano le prime indiscrezioni dall’autopsia sul corpo della piccola Diana, lasciata morire di stenti dalla madre, Alessia Pifferi. I medici legali – riporta TgCom24 - avrebbero trovato frammenti di cuscino e di gommapiuma nello stomaco della piccola Diana, compatibili con il materiale con cui era fatto il materassino della culla.

La difesa di Pifferi a “Mattino Cinque”: “Non ci sono certezze”

“Non c’è certezza, prima di lanciarci in considerazioni dobbiamo fissare l'evento morte per capire bene se Diana ha ingoiato parti del materassino e del cuscino in preda alla fame, perché potrebbe essere anche morta di soffocamento".

Alessia Pifferi: "Vorrei una foto della bambina da tenere in carcere"

Come riferisce l'ANSA, L'avvocato ha, inoltre, riferito che la sua assistita stamane "mi ha chiesto una foto della bambina da tenere in carcere. E' in difficoltà perché nella sua mente si sta schiarendo la storia. Sta cominciando ad elaborare. Comunque - ha concluso rispondendo a una domanda precisa - in qualche modo vedrà i nostri consulenti per gli esami neuroscientifici".

Conferito incarico ai periti: 90 giorni per il deposito della perizia

Nell'udienza è stato conferito l'incarico ai periti, tra cui Giorgio Portera, il genetista che si è occupato tra l'altro del caso di Yara Gambirasio. Gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, legali di Pifferi, hanno invece allargato il collegio dei loro consulenti con la nomina dell'ex capo del Ris di Parma, il generale Luciano Garofano. Il giudice ha dato 90 giorni di termine per il deposito della perizia e ha riconvocato le parti per il prossimo 30 gennaio.