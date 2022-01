Morti quattro 20enni nel Piacentino, auto nel fiume Trebbia

Tre ragazzi e una ragazza, di circa vent'anni, sono stati trovati morti in un auto capottata nel fiume Trebbia, nel Piacentino, nella zona tra Malpaga e Puglia di Clandasco. A dare l'allarme, in tarda mattinata, un pescatore che si stava recando in un vicino laghetto. Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno svolgendo indagini: l'ipotesi piu' accreditata, al momento, e' quella di un drammatico incidente avvenuto nella notte.