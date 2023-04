Morti sul lavoro, Procura apre inchiesta

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla morte dei due lavoratori e un terzo grave in ospedale che questa mattina sono caduti da circa 15 metri durante lavori di potatura nel Golf Club Le Rovedine a Noverasco di Opera. L'Aggiunto Tiziana Siciliano a capo del VI Dipartimento 'Tutela salute e ambiente di lavoro' che coordina le indagini si recherà nel pomeriggio sul luogo dei fatti per un primo sopralluogo. Al momento gli inquirenti non intendono sbilanciarsi su cosa sia accaduto e parlano di informazioni fugaci e frammentate.