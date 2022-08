Morti sul lavoro, Sinistra Italiana: "Punire aziende che non rispettano norme"

Tino Magni è candidato al Senato per Sinistra Italiana ed Europa Verde alle elezioni politiche del 25 settembre al collegio Lombardia 2 che comprende le province di Milano, Pavia e Lodi. In lista con lui ci saranno Ilaria Cucchi, Elena Comelli e Giancarlo Aprea.

Tino Magni ha vissuto in prima persona gli anni più importanti per la conquista dei diritti

Dirigente sindacale e politico di lungo corso, Tino Magni ha vissuto in prima persona gli anni più importanti per la conquista dei diritti ed è rimasto colpito da quanto successo questa mattina all’alba a Buccinasco, nel milanese, dove un operaio è morto durante il suo turno in una ditta di logistica quando, intorno alle 5, è stato schiacciato da alcuni bancali.

Tino Magni: "Ormai i lavoratori delle aziende italiane vivono una condizione di sicurezza sempre più precaria"

"Bisogna sanzionare le imprese che non rispettano le norme e investire sulla formazione dei lavoratori sui temi che riguardano la sicurezza. Bisogna farlo presto. Ormai i lavoratori delle aziende italiane vivono una condizione di sicurezza sempre più precaria perché spesso le imprese sottovalutano il problema. Si investe tutto sul profitto passando sopra ogni misura che consideri la sicurezza dei lavoratori. L'incidente a Buccinasco e quelli degli altri giorni precedenti, sono l'amara conseguenza del desolante panorama che il mondo del lavoro ci offre oggi".