Morto a 46 anni Davide Renne, direttore creativo di Moschino da pochi giorni

Moschino comunica "Con profondo cordoglio e grande tristezza, la prematura scomparsa di Davide Renne avvenuta il 10 novembre 2023 a Milano". Renne aveva 46 anni. Aveva assunto il ruolo di direttore creativo solo pochi giorni fa, il 1 novembre 2023. "Non ci sono parole per descrivere l'incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento cosi' drammatico - ha dichiarato Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe SpA - . Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che e' successo. Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, pieni di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se e' stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide e' stato in grado di farsi subito amare e rispettare". "A noi resta oggi la responsabilita' di portare avanti cio' che la sua fantasia e creativita' avevano solo immaginato - ha aggiunto . Ci stringiamo alla famiglia e ai numerosissimi amici di Davide con affetto".