Morto a 95 anni Gerald D. Hines, addio al magnate che cambiò volto a Milano

Gerald D. Hines, fondatore e presidente del gruppo immobiliare Hines, una delle piu' importanti realta' a livello internazionale nel real estate, e' scomparso a 95 anni. A dare l'annuncio e' stato il figlio, Jeffrey Hines, che oltre ad essere amministratore delegato del gruppo ora ricoprirà anche il ruolo di presidente. La societa' nacque nel 1957, quella che era una startup adesso è una realtà importantissima nel mondo immobiliare con 4.800 dipendenti, operante in 225 citta' in ben 25 Paesi. La Hines ha cambiato il volto di Milano con progetti innovativi, come quelli che caratterizzano il distretto di Porta Nuova.