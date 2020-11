Morto Beppe Modenese, il mondo della moda è in lutto

E' morto nella sua casa in zona San Babila a Milano Beppe Modenese, presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 91 anni. Modenese e' stato per anni alfiere della moda in tutto il mondo e aveva contribuito tra l'altro alla nascita del salone della moda nel 1978 e poi alla "Milano fashion week". Per decenni a capo della Camera Nazionale della Moda, aveva ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo. Un vero ambasciatore della moda italiana che contribuì a dare impulso alle sfilate di Milano, trasformando la città nella capitale della moda. La camera ardente e' stata allestita nella casa funeraria delle pompe funebri in via Corelli a Milano. Il funerale si terrà il 25 novembre.