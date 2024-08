Morto dopo le botte in discoteca, l'inchiesta si trasferisce a Busto Arsizio

L'inchiesta sulla morte di Omar Bassi e' stata trasferita per competenza territoriale dalla Procura di Reggio Calabria a quella di Busto Arsizio. Lo riferisce Ansa. Il ragazzo di 23 anni e' morto la mattina del 5 agosto nel capoluogo calabro per un'emorragia cerebrale che, secondo la denuncia dei familiari, potrebbe essere stata determinata dalle conseguenze di un pestaggio subito dai buttafuori in una discoteca del Varesotto il 20 luglio. I parenti del giovane avevano ipotizzato anche una possibile colpa medica per una sottovalutazione dei sintomi da parte dei medici di un ospedale milanese ai quali si era presentato dopo la presunta aggressione.

La scelta di mandare gli atti a Busto Arsizio, competente su Origgio, dove si trova il 'Dolcebeach', significa che i magistrati calabresi hanno individuato una possibile ipotesi di reato che colleghi il decesso al presunto pestaggio (omicidio colposo od omicidio preterintenzionale).