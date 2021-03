Morto Gastel, il ricordo di Sala: "Grandissimo fotografo e vero gentleman"

"Un grandissimo fotografo milanese, ma noi amici ce lo ricordiamo soprattutto come un vero gentleman. Proprio in senso letterale, un uomo dalla gentilezza quasi spiazzante", questo il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala alla notizia della morte di Giovanni Gastel. Sala, ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine in cui viene fotografato da Gastel. "Lo si vede mentre mi fotografa con il suo cellulare a un evento della Design Week 2019. Me lo ricordo bene quel momento - scrive Sala -, io ero 'in servizio' e lui era riuscito a strapparmi un sorriso. E' Giovanni Gastel. Il Covid ha portato via anche lui. Un grandissimo fotografo milanese, ma noi amici ce lo ricordiamo soprattutto come un vero gentleman. Proprio in senso letterale, un uomo dalla gentilezza quasi spiazzante. RIP caro Giovanni".

"Ci ha lasciato uno dei grandi maestri della fotografia del nostro tempo, un artista che lavorava con la luce e lo sguardo per dare corpo all'eleganza dell'immagine, specchio del suo gusto e del suo modo di interpretare la realtà. Abbiamo avuto la fortuna di poter raccontare quarant'anni della sua carriera nella mostra che abbiamo realizzato nel 2016 a Palazzo della Ragione, un progetto che ha consentito a tutti di ammirare il suo talento straordinario applicato alla moda, al design, all’arte, al costume. Un interprete eccezionale degli anni che ha vissuto, un testimone straordinario della contemporaneità, che grazie alle sue fotografie continuerà a raccontarci di se stesso e dei tempi che abbiamo condiviso", ha commentato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.