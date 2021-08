Morto in monopattino a 13 anni, al vaglio la posizione del padre dell'amico

Viaggiava a velocita' sostenuta senza caschetto il ragazzino di 13 anni morto ieri dopo essere caduto col monopattino lungo la pista ciclabile di via Gramsci a Sesto San Giovanni. E' quanto emerge dai primi rilievi della Polizia locale del comune alle porte di Milano. Il giovane, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si sarebbe ribaltato rovinando a terra dopo aver frenato bruscamente. Al momento dell'incidente era in compagnia di un amico e del padre di quest'ultimo, proprietario del monopattino. La posizione dell'adulto e' al vaglio degli inquirenti in quanto l'amico del figlio, poi deceduto all'ospedale Niguarda, non avrebbe potuto guidare il mezzo perche' aveva meno di 14 anni