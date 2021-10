Morto Luigi Amicone, ex consigliere forzista e fondatore del settimanale Tempi

È morto nella notte a Monza Luigi Amicone. Nato a Milano il 4 ottobre 1956, è stato un politico, uno scrittore e giornalista. Consigliere comunale di Forza Italia dal 2016 fino a poche settimane fa quando non era stato rieletto alle ultime amministrative, è stato un esponente di Comunione e Liberazione. Nel 1994 ha fondato la rivista settimanale Tempi.

Laureato in Scienze Politiche ed in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 1980 vince della prima edizione del premio giornalistico Federico Motta. Dal 1980 al 1993 ha lavorato per il settimanale Il Sabato. Ha collaborato anche con Il Foglio e Il Giornale.

A celebrarlo sui social diversi colleghi. "Luigi Amicone - ha twittato Gad Lerner - è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene. Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede".

"È morto nella notte il mio caro amico Luigi Amicone per un infarto. Volle dedicarmi una copertina di Tempi in cui mi descrisse come un ''pericolo pubblico''. Discutevamo molto, qualche volta in tv ci capitò pure di litigare. Ma Luigi ci credeva. Dio, se ci credeva. Che dolore", ha scritto sempre su Twitter Mario Adinolfi.