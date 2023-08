Morto suicida Luca Ruffino: la Procura indaga per istigazione

La procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio in relazione alla morte di Luca Ruffino. Un passaggio necessario anche per compiere eventuali accertamenti come l'autopsia.

Il gesto dovrebbe essere legato a motivi di salute

Il presidente del cda di Visibilia Editore - la società fondata dalla ministra Daniele Santanché e finita al centro di polemiche per le indagini sul gruppo della Procura di Milano - si sarebbe tolto la vita nella notte fra sabato e domenica con un colpo di arma da fuoco. Da quanto apprende LaPresse da alcuni colleghi pare che il gesto sia legato a motivi di salute. Il corpo è stato trovato dal figlio in via Spadolini a Milano.