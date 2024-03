Mostra a Milano Cadorna: si celebra il mito di Diabolik

Angela Giussani, osservando i pendolari salire e scendere dal treno alla stazione di Milano Cadorna, ebbe l'ispirazione per realizzare un fumetto da leggere durante i viaggi verso il centro di Milano dalle città e dai paesi lombardi serviti dalle linee delle Ferrovie Nord. Così nacque nel 1962 Diabolik, un fumetto tascabile per adulti. Oggi, le Ferrovie Nord celebrano il suo leggendario personaggio con una mostra alla stazione di Cadorna e la pubblicazione di un fumetto speciale che porta Diabolik nel cuore del cuore dello snodo ferroviario di Milano.

Regione Lombardia: le stazioni si trasformano in spazi vivi e dinamici

Come riporta Dire, durante la presentazione delle iniziative presso lo Wow Spazio Fumetto di Milano, hanno preso la parola gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità Sostenibile), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere Pubbliche) e Francesca Caruso (Cultura), insieme al presidente delle Ferrovie Nord, Fulvio Caradonna, e al presidente delle Ferrovie Nord Milano, Andrea Gibelli. L'assessore Lucente ha sottolineato l'impegno della Regione Lombardia nel trasformare le stazioni in luoghi vivaci e dinamici, piuttosto che semplici punti di passaggio dove affrettarsi per prendere un treno. "È un percorso che declina l'aggregazione e la condivisione come elementi virtuosi per avvicinare i cittadini al sistema della mobilità in maniera differente e coinvolgente".

Assessora Terzi: "Un'icona legata alla storia delle Ferrovie Nord"

Secondo l'assessora Terzi, queste iniziative rappresentano un'opportunità per celebrare il mito di Diabolik, un'icona legata strettamente alla storia delle Ferrovie Nord. L'assessora Caruso ha evidenziato che Diabolik è diventato un'icona culturale nel corso degli anni, " Una scommessa editoriale, rivelatasi vincente, ispirata dai viaggiatori che affollavano la stazione Cadorna di Milano". La mostra aprirà lunedì 25 marzo e terminerà il 24 aprile.