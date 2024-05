Mostra la pistola all'amica e parte un colpo: grave agente di Polizia

Dramma nel Pavese, con ancora diversi punti da accertare: un agente di Polizia locale di Mortara avrebbe mostrato la propria pistola ad una amica, che avrebbe quindi impugnato l'arma facendo partire un colpo. Il proiettile ha colpito il 22enne agente in pieno petto. Il giovane, riferisce Ansa, è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sono gravi. Il dramma è accaduto nel pomeriggio in un'abitazione di Gropello Cairoli (Pavia), in Lomellina. Immediato anche l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Pavia e del comando di Vigevano (Pavia), che hanno avviato gli accertamenti per fare chiarezza sull'episodio.