Movida a Milano, dietrofront di Sala: "Troppe libertà, stop dehors alle 24"

"In questi ultimi anni il regolamento di occupazione del suolo pubblico e di esercizi commerciali e' stato un po' lacunoso; abbiamo permesso troppa liberta' per bar ed esercizi del genere. E' un settore in cui non c'e' regolamentazione precisa nel nostro Paese, ma si e' verificata sicuramente una eccessiva". L'ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del 'Forum della Cultura. Milano Contemporanea 2023, sul tema della mala movida in diversi quartieri di Milano, anche alla luce dell'incontro dei comitati cittadini dei residenti che si terra' oggi.

Milano, Sala: "Dehors, nel futuro bisogna ribilanciare"

"Non puoi togliere la licenza a chi ce l'ha", ma "quello che ritengo si debba fare, anche nel futuro e' di ribilanciare: non e' possibile che in una citta' ci siano cosi tanti bar che portano a un rumore eccessivo", ha sottolineato il sindaco di Milano. Per Sala, "e' chiaro che la riduzione degli orari e' un tema: credo che dopo la mezzanotte l'uso dei plateatici debba essere vietato nelle realta' piu' complesse e faccio un esempio vicino a casa mia, nella zona di Porta Venezia, via Melzo e via Lecco". Si tratta di realta' "cittadine con difficile convivenza con la residenzialita'. Ci vorra' del tempo", ma "su una nuova regolamentazione voglio - ha concluso - si agisca rapidamente"