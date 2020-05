Movida: Fontana, "Guardia civica? Meglio convincere che reprimere"

Il dato degli zero decessi per coronavirus ieri in Lombardia "va preso con le pinze, purtroppo domenica la comunicazione dei dati non e' sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo", ha affermato Attilio Fontana a Rtl 102.5, commentando le cifre sull'andamento dell'epidemia in regione. "La cosa che rasserena e' il numero dei nuovi contagi - ha spiegato - il dato sugli zero decessi e' assolutamente ufficiale, e' una cosa positiva ma non illudiamoci che sia finita. Non voglio dare troppo entusiasmo, gia' la gente lo ha manifestato, in questi ultimi giorni si sono viste le movide e gli assembramenti. Non vorrei che questi dati creassero eccessivo entusiasmo".

"Piu' che la repressione vale la convinzione". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta cosi' l'ipotesi di reclutare in tutta Italia decine di migliaia di volontari, una 'Guardia civica' che sorvegli gli eccessi della movida. "E' opportuno far capire ai giovani e ai meno giovani - ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 - che bisogna tenere duro ancora qualche giorno o settimana, che quei comportamenti sono pericolosi per loro e per il resto della popolazione, si sentono piu' forti perche' con loro il virus e' meno aggressivo, ma rischiano di diventare un veicolo che lo trasporta ai loro genitori e nonni".