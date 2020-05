Movida, Sala: non vorrei chiudere, ma un altro weekend così non è immaginabile

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo consueto videomessaggio su Facebook ha fatto il bilancio della prima settimana post lockdown. Un altro weekend come quello che si e' concluso a Milano non e' possibile immaginarlo, sostiene il sindaco, "hanno riaperto gran parte degli esercizi al dettaglio non alimentari, mentre purtroppo per le difficolta' comprensibili, ristoranti e centri di benessere per la persona hanno aperto solo al 50 per cento. Da questa settimana, tutti i mercati comunali scoperti sono aperti. E poi e' inevitabile parlare dell'intrattenimento serale e notturno. Fuori dai bar per le nostre vie". "Evitiamo - prosegue il Sindaco - di metterci in due parti avverse, cioe' chi si diverte eccedendo e chi, da casa, denuncia questi comportamenti. Cosa che sara' anche naturale, ma sta avvenendo".

"Io ricevo centinaia di messaggi, foto di assembramenti nelle vie, nei parchi. Bisogna trovare una formula e qui denuncio tutta la mia frustrazione, e anche quella dei sindaci delle grandi citta' italiane, perche' gli inviti al buon senso, alla responsabilita' funzionano anche pochino. Ed e' illusorio promettere ai cittadini di riuscire a controllare tutto. Dobbiamo trovare una formula, lo capisco. Oggi mi incontrero' con il prefetto per capire cosa si puo' fare", ribadisce sala. "E' chiaro - aggiunge - che io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando, pero' e' altrettanto chiaro che questo weekend non e' stato sereno e non possiamo immaginarne un secondo in questo modo".

Il sindaco torna a parlare della app "Immuni", che secondo lui da sola non serve a niente, ma servono migliaia di tracciatori. "Va bene parlare degli assembramenti, va bene che i media si sfoghino, ma questo non ci deve far perdere di vista il fatto che ci sia la probabilita' che, con questa pandemia, ci si confronti a lungo e quindi il punto e' 'con che misure noi controlliamo la pandemia stessa e come la gestiamo'. Possibile che ora si parli solo di questo termine bruttissimo che e' 'movida' e non si parli piu' della app, che da sola non serve a niente? Servono i tracciatori, cioe' migliaia di persone che prendono cio' che la app segnala, la decifrano e da cio' permettono di intervenire", sostiene Sala. "All'estero ne stanno assumendo a migliaia, da noi non se ne parla. Come si parla ancora poco di test e tamponi. E io insistero' fino alla noia. Quindi ragioniamo - conclude il sindaco - non possiamo continuare a seguire dei flussi di dibattito che durano qualche giorno e perdiamo di vista gli strumenti fondamentali affinche' si possa uscire da questa pandemia".