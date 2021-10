Movida tra aggressioni e rapine, quattro arresti a Milano

Quattro senegalesi, tra i 22 e i 33 anni, sono finiti in carcere su disposizione del gip di Milano Alessandra Di Fazio perche' avrebbero commesse otto rapine ai danni di altrettante vittime tra l'ottobre 2019 e settembre 2020 in zone della movida del capoluogo lombardo. Stando le indagini dei Carabinieri della stazione Moscova e del nucleo operativo della compagnia Duomo, coordinate dal pm Leonardo Lesti, gli indagati in gruppo e colpendo di notte dopo aver individuato i loro bersagli, con un modus operandi consolidato prima li avvicinavano con un pretesto e poi, dopo averli aggrediti violentemente con calci e pugni, li rapinavano di orologi di valore (tra cui quattro Rolex, un Omega, un Tudor) nonche' di telefonioni e contanti, dandosi poi alla fuga. In totale avrebbero rubato merce per valore intorno agli 80 mila euro.