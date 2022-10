Movida violenta a Milano. Aggrediti due ragazzi di 20 e 23 anni

Due ragazzi, di 20 e 23 anni, sono stati aggrediti, nella notte tra sabato e domenica, verso le 4 da due persone descritte come stranieri che li hanno presi a calci e pugni e feriti lievemente con un coltello uno alla schiena e l'altro sotto una spalla. Sono stati trasportati, in codice verde, all'Istituto Città Studi.

È accaduto in via Panfilo Castaldi. I giovani si sono rifugiati in un albergo da dove è stata chiamata la polizia. Agli agenti hanno detto di non sapere il motivo dell'aggressione. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.