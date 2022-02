Movida violenta a Milano: arresti e denunce per risse e rapine

Furti e risse, un altro week end violento a Milano

Ancora risse, rapine e furti nel week end Milano nelle vie della 'Movida', dove la Questura ha incrementato comunque i controlli operando alcuni diversi e diverse denunce. Alla Stazione Porta Garibaldi, dove, sia sui convogli della metropolitana che ferroviari, giungono molti giovani da fuori citta', la Polizia di Stato, con personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e della Polfer, ha predisposto un capillare servizio di controllo che ha consentito di identificare 87 persone nell'area ferroviaria e 268 sulla linea metropolitana.

Di queste ultime 83 hanno evidenziato precedenti di polizia; 3 minori stranieri, in possesso di capi di abbigliamento rubati, dal valore di 375 euro, sono stati indagati per ricettazione; 2 maggiorenni sono stati, invece, indagati per la detenzione di sostanze stupefacenti; 2 maggiorenni sono stati indagati per porto di arma da taglio; 17 sono state le sanzioni comminate per il mancato uso della mascherina a bordo dei mezzi pubblici, mentre sono stati notificati 4 ordini di allontanamento dalla rete metropolitana.

Furti e risse a Milano, aumentano i controlli

Contestualmente, i controlli operati da ATM hanno portato alla contestazione di 201 violazioni per mancanza del biglietto. La specifica attenzione sull'asse Gae Aulenti/Corso Como e Corso Garibaldi e aree limitrofe, e' continuata per tutta la notte con controlli mirati. Nel corso dell'attivita' sono state controllate 32 persone, di cui 17 con precedenti; sono stati arrestati due cittadini marocchini: un 31enne, per furto aggravato, denunciato anche per il possesso di' un coltello, bloccato da personale in borghese mentre sottraeva dalla borsa di una turista giapponese un portafogli, e un 21enne per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Quest'ultimo, in particolare, ha strappato una collana in oro a un giovane italiano in corso Como e si e' dato subito alla fuga. Il movimento e' stato notato da personale in borghese che ha iniziato e bloccato.

Nella stessa zona gli agenti delle Volanti dei commissariati Centro e Sempione hanno arrestato un ventenne e tre minorenni (2 di 17 anni e uno di 16) per la rapina compiuta, con coltello e con il concorso di altre persone rimaste ignote, alle ore 4.30 in largo la Foppa ai danni di un 19enne che si trovava in compagnia di 3 coetanei, anche essi vittime di tentativo di rapine. I tre minorenni sono stati portati al CPA di Torino e il maggiorenne presso la casa circondariale di San Vittore. Da segnalare, infine, diversi episodi di liti e tentativi di rapina bloccati sul nascere.