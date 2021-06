Movida violenta, da Gae Aulenti alle Colonne. Sala: "Situazione preoccupante"

Movida violenta, da Gae Aulenti alle Colonne è emergenza



"E' chiaro che si tratta di situazioni che stanno succedendo un po' in tutta Italia, ma la riapertura sta portando anche ad escalation che ci preoccupano". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento al Castello Sforzesco ha commentato la maxi rissa di domenica scorsa alle Colonne di San Lorenzo, ultimo di una serie di episodi accaduti nelle zone della movida.



"La riflessione che stiamo facendo anche con prefetto e questore - avverte Sala - è: è vero che ci sono luoghi più delicati di altri, ma è anche vero che la città è ampia e presidiare tutto non è facile. Rimane il fatto che è il nostro dovere e quindi cercheremo di farlo al meglio".



E non si parla solamente delle zona delle Colonne di San Lorenzo, ma anche di piazza Gae Aulenti, una delle "zone vetrin"a di Milano, dove un ragazzino di 11 anni è stato recentemente aggredito e rapinato da una baby gang che spesso sosta sotto il Bosco Verticale. Per finire alla situazione più grave accaduta di recente in piazza Mercanti sabato, quando una maxi rissa davanti al McDonald’s ha fatto suonare il campanello d'allarme









Milano: De Corato, Movida selvaggia in tutta la citta' risultato di 10 anni di governo del centrosinistra



La movida selvaggia ormai e' a macchia di leopardo in tutta la citta': dalle Colonne di San Lorenzo, ai Navigli, via Lecco, corso Como e Piazza dei Mercanti. "Questi sono i risultati di 10 anni di governo della citta' da parte del centrosinistra con il ritornello di "non militarizzare Milano". Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, in merito alle dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Sala sulla movida violenta.



"Il Sindaco Sala - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - si e' svegliato dal lungo letargo durato cinque anni. Ora si accorge della mancanza di controlli e dei problemi della movida selvaggia che ha contribuito, con la sua inerzia, a creare. I cittadini si sono rivolti piu' volte invano a Palazzo Marino per segnalare la situazione fuori controllo". "Io stesso - prosegue De Corato - ho denunciato, a ogni inizio di seduta di Consiglio Comunale, quanto accadesse al vice Sindaco Scavuzzo che, evidentemente, doveva dar retta al lungimirante assessore Del Corno che proponeva, per questi balordi notturni, 'mediatori culturali' ". "Il capoluogo lombardo ha le stesse dimensioni di quando governava il centrodestra che riusciva a farlo presidiare dalle forze dell'ordine, dall'esercito e dalla polizia locale. Presidi - ricorda De Corato - poi tolti dal centrosinistra con Pisapia. E' un dato di fatto che, nella citta' dell'accoglienza e delle marce e pic-nic pro immigrazione, molte delle risse della movida selvaggia vedono extracomunitari come protagonisti, anche se il primo cittadino finge di non vedere".







