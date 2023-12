Mps, assolti a Milano gli ex vertici Profumo e Viola

La Corte di appello di Milano ha assolto con la formula "il fatto non sussiste" gli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, entrambi condannati dal Tribunale il 15 ottobre 2020 a sei anni di reclusione per aggiotaggio e false comunicazioni relative solo alle relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2015 riguardo la presunta rappresentazione non corretta nei conti della banca dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci 2012, 2013 e 2014 e nella prima semestrale 2015.

Profumo: "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia"

"Sono emozionato. Dopo otto anni di sofferenza ho sempre avuto fiducia nella giustizia. Sono anche molto per la banca perche' si chiude questa triste vicenda". Lo ha detto visibilmente commosso l'ex presidente Alessandro Profumo in aula dopo l'assoluzione incassata nel processo d'appello sul cosiddetto filone Mps II. E' uscito senza rilasciare commenti il co-imputato Fabrizio Viola, l'ex ad della banca. Entrambi si sono abbracciati in aula. Erano difesi dagli avvocati Adriano Raffaelli e Francesco Mucciarelli.