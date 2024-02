Mr Rain, annuncio a sorpresa a Sanremo: le date del nuovo tour

Ieri Mr Rain ha invitato nelle sue stories Instagram i fan a seguirlo alle 14:00 per una sorpresa. Ed ecco l’uscita del post con le nuove date del tour. Sono sei le date che toccheranno varie città d’Italia il prossimo Novembre 2023, da Ancona a Montechiari, Milano, Roma a Firenze. I biglietti saranno disponibili da oggi alle 14.00 su Ticketone.

Le date del nuovo tour di Mr. Rain

9 novembre Ancona – Palaprometeo

13 Novembre Montichiari – Palageorge

15 Novembre Padova – Kione Arena

26 Novembre Roma – Palazzo dello Sport

28 Novembre Firenze – Mandela Forum

30 Novembre Milano – Mediolanum Forum

Due Altalene: il videoclip del nuovo brano di Mr.Rain

Il brano sta scalando tutte le classifiche e conta già oltre mezzo milione di views su Youtube, il video in stile ‘rain’ sotto la pioggia come must per la cornice delle sue canzoni. Dalla classifica alla fine della terza serata l'artista di Desenzano del Garda si posiziona al numero cinque dopo Alessandra Amoroso e Il Tre. Stasera si esibirà a fianco dei Gemelli Diversi con il brano ‘Mary’ nella serata dedicata alle cover.