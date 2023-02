Mumbai, un aperitivo dedicato alla Fashion Week

Più di 250 partecipanti tra stilisti, produttori, giornalisti, influencer e appassionati di moda hanno preso parte al secondo "Aperitivo Italiano" a Mumbai organizzato dal Consolato Generale d'Italia con ospiti d'onore Manish Malhotra (tra i più importanti costumisti e stilisti nel mondo di Bollywood) e Carlo Capasa (Presidente della Milano Fashion week). Moda sostenibile, impatto sociale e collaborazione Italia-India in questo settore sono state le materie affrontate.

Il Console Alessandro De Masi: "L'Italia è il quarto esportatore mondiale di tessuti, il secondo esportatore mondiale di capi di abbigliamento"

"L'Italia è il quarto esportatore mondiale di tessuti, il secondo esportatore mondiale di capi di abbigliamento e il 55% dei cosmetici mondiali sono prodotti in Italia. Questi numeri sono enormi! L'industria della moda italiana è sempre stata all'avanguardia per quanto riguarda l'eleganza, ma oggi sta anche contribuendo a un futuro più sostenibile. Il nostro Paese è infatti sempre più riconosciuto per il suo impegno verso un approccio più responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale." Così il Console Generale d'Italia, Alessandro De Masi, nel suo intervento introduttivo. "Abbiamo deciso di organizzare sei eventi, uno al mese, nei quali discutere e approfondire temi specifici, di volta in volta differenti, che sono di interesse comune tra Italia e India. Tali eventi prendono il nome di Aperitivo Italiano per promuovere questo tipico momento di svago e di cultura anche in India e soprattutto a Mumbai, città che si presta alla sua adozione ", ha proseguito il Console Generale