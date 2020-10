Municipio 3: dà di matto in ufficio comunale danneggiando mobili e finestre

Un uomo di origini italiane di 68 anni con precedenti e' stato arrestato a Milano per aver danneggiato scrivanie e finestre di un ufficio del Municipio 3. Intorno alle 9 l'uomo e' entrato per sbrigare alcune pratiche relative all'orto popolare di zona. Al presentarsi di una problematica, il 68enne all'improvviso ha dato in escandescenze e con un arnese di ferro ha iniziato a colpire finestre e mobili della segreteria. Nel frattempo i dipendenti comunali hanno allertato la Polizia che ha bloccato l'uomo. Il 68enne in una tasca della giacca aveva anche un coltello da cucina.