Municipio 9, Cerqua (Italia Viva): mancanze della giunta di Lardieri

Municipio 9, Cerqua (Italia Viva): mancanze della giunta ddi Lardieri



Colpo letale per la maggioranza di centrodestra del Municipio 9 di Milano. Il Consigliere Cerqua (Italia Viva) è primo firmatario "di una mozione firmata, sostenuta e votata da tutto il centrosinistra, che mette in luce le mancanze della giunta del Presidente Lardieri e l'inattività del Consiglio a risicata maggioranza centrodestra. Il tema principale è quello di scuola ed edilizia scolastica, nel testo di evidenziano le tematiche non portate avanti da troppo tempo ed il seggio vacante della presidenza di commissione che la maggioranza non è riuscita ad eleggere per più di un anno. Inoltre, la mozione prevede un piano di intervento urgente per far lavorare il consiglio e la commissione sui temi della manutenzione delle strutture scolastiche, della ripartenza a settembre, dei progetti educativi per i diversamente abili. L'opposizione di centrosinistra vota compatta a favore, Forza Italia si divide tra favorevoli e contrari, il Presidente del municipio trova dunque dei distinguo nel suo stesso gruppo (FI) e viene lasciato solo da due gruppi consiliari (Fratelli d'Italia e Milano Popolare, che non partecipano al voto). Ora, con questa mozione, il consiglio può finalmente prendere le redini dell'attività lasciata deficitaria dalla maggioranza grazie al programma dettato dell'opposizione".