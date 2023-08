Muore a New York lo chef Riccardo Zebro: testimonial della cucina italiana

Lo chef 34enne Riccardo Zebro, originario di Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano, è stato trovato morto a New York nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Ignote, al momento, le cause del decesso. Non ci sarebbero indangini in corso. La famiglia ha avviato le pratiche per il rientro della salma in Italia.

Riccardo Zebro, chi era lo chef milanese morto a New York

Dopo aver lavorato come stagista in prestigiose cucine di Milano, Zebro era diventato chef de partie ed era approdato prima in un resort alle Bermuda, poi in un ristorante del West Village di New York.

Riccardo Zebro aveva cucinato anche per Robert De Niro

Tra gli estimatori dei suoi piatti anche Robert De Niro, per cui ebbe modo di cucinare già nel 2018. La notizia intanto sta facendo il giro del web

I ricordi degli amici e della famiglia

"Riccardo era uno dei figli più luminosi della nostra comunità che ha trovato fortuna lontano da Cassina, ma che si è sempre portato il suo paese e la sua gente nel cuore", ha detto Elisa Balconi, sindaca del comune della Martesana. "Voglio ricordarti così Riccardo, una persona di una umanità impressionante, un grande Chef, un giocherellone", ha scritto Paolo Lovari che con lui ha lavorato alle Bermuda.