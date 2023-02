Muore dopo aver mangiato il tiramisù: quattro indagati

Ci sono quattro indagati con le ipotesi di reato di omicidio, frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine in relazione alla morte della ventenne avvenuta ieri all'ospedale San Raffaele dopo dieci giorni di coma in seguito ad uno shock anafilattico. La sera del 26 gennaio la giovane, allergica ai latticini, a cena insieme al fidanzato ha mangiato un tiramisu' vegano Marcherpa prodotto dalla GLC srl di Assago (Milano). "Gli accertamenti analitici svolti nell'immediatezza a cura dell'Autorita' Sanitaria sul campione di alimento sequestrato, a seguito di tempestivo intervento della Polizia di Stato, hanno permesso - afferma in una nota il procuratore della Repubblica Marcello Viola - di riscontrare la presenza di proteine del latte" nel dessert. Il prodotto e' stato gia' ritirato dal commercio a seguito di sequestro probatorio disposto dagli inquirenti. Le indagini sono delegate ai carabinieri del Nas e all'Ats per ricostruire la vicenda.