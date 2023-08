Muore dopo malore all'ingresso di Sky: la Procura apre inchiesta

Un uomo non ancora identificato è morto nella notte all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver cercato di entrare nella sede di Sky al quartiere Santa Giulia di Milano.

I vigilantes hanno chiamato il 112 e cercato di rianimare la vittima che è poi stata poi trasportata in codice rosso dal personale del 118

La vittima, verosimilmente originaria dell'Est Europa, era in uno stato di forte alterazione e vagava a torso nudo. Quando ha provato a far accesso negli uffici è stato bloccato da due addetti alla vigilanza. L'uomo ha iniziato a stare male e ha perso conoscenza. I vigilantes hanno chiamato il 112 e cercato di rianimare la vittima che è poi stata poi trasportata in codice rosso dal personale del 118.

Il pm di turno Alessandro Gobbis ha iscritto con l'ipotesi di reato di omicidio colposo i due uomini della sicurezza

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell'ufficio Prevenzione generale della Questura e della Squadra mobile. Il pm di turno Alessandro Gobbis ha iscritto con l'ipotesi di reato di omicidio colposo i due uomini della sicurezza in vista dell'autopsia che sarà svolta nei prossimi giorni. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza di Sky.