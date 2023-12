Muore dopo un intervento al naso in una clinica privata di Milano

Si sottopone ad un intervento cihrurgico al naso in una clinica privata a Milano, muore dopo 48 ore. Il dramma della 47enne Stefania Camela, originaria di San Benedetto del Tronto, dovuto a quanto pare ad una embolia. La donna, secondo quello che hanno spiegato i familiari, aveva paura di sottoporsi all'intervento al setto nasale e ai turbinati, per via dell'anestesia e per questo avrebbe deciso di cercare una clinica privata con un chirurgo che operasse senza intubare e senza tamponi post intervento. La famiglia chiede ora chiarezza sulla sua morte.

Stefania Camela, il malore in hotel dopo l'operazione al naso

E' quanto si legge in un servizio pubblicato dal quotidiano Il Giorno. In questi giorni Stefania Camela ha avuto sempre al suo fianco il compagno, Michele Valerio Sibillo, presente anche giovedì mattina quando è stata colta dall'improvviso malore nell'hotel della città dove soggiornavano. La salma della donna è al Policlinico di Milano, in attesa dell'autopsia prevista tra domani e mercoledì. Il compagno e la famiglia hanno presentato un esposto ai carabinieri e nominato un medico legale.