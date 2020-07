Mura vittima estorsione, fan scriveva 'ucciderò tua moglie'



Nell'ordinanza eseguita stamattina a Verona dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano sono riportate decine di frasi minatorie e richieste di soldi rivolte a Gianni Mura, talvolta anche di decine di migliaia di euro in un unico versamento. In una occasione, Francesco Gaspari chiese alla sua vittima di comprargli una casa da 40mila euro a Verona. In un'altra gli propone un vitalizio da 700 euro al mese in cambio della promessa di non fare del male a sua moglie, che risulta l'obiettivo principale delle minacce. "Forse ammazzero' solo tua moglie, cosi' capirai cosa significa la sofferenza - scrive ancora Gaspari - Mandami subito i soldi (basta che li annunci con un sms o una email, non ho voglia di sentirti). Ps. Fossi in te mi prenderei in parola". E di fronte al rifiuto di Mura, lo stalker aggiunge: "Sappi che non ho paura della galera, delle denunce. Mio padre, ucciso dai trafficanti della camorra, e' stato in prigione per una trentina d'anni. Ergo, io non ho la minima paura di andarci. Potrei diventare a brevissimo una feroce belva selvatica in grado di fare di tutto, letteralmente di tutto". La corrispondenza e' emersa grazie a uno stretto collaboratore di Mura, che sapeva della conoscenza tra i due ma non aveva idea della natura del rapporto. Con la morte del giornalista, il collaboratore ha potuto accedere alla sua casella di posta e ha scoperto tutto, finendo per ricevere a sua volta minacce. Gaspari, infatti, ha detto che avrebbe ricevuto da Mura la promessa di 3.800 euro e, con la sua morte, questo impegno doveva essere rispettato per evitare di incorrere nella sua vendetta. In quel momento la moglie di Mura aveva gia' sporto denuncia ai carabinieri.