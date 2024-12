Murale di Segre e Modiano rimosso, la Brigata ebraica: "Come i roghi dei libri dei nazisti"

E' stata rimosso il murale che ritrae Liliana Segre e Sami Modiano dal titolo "Anti-Semitism, History Repeating" realizzato lo scorso 30 settembre a Milano da aleXsandro Palombo. Ne dà notizia lo stesso artista, ricordando che nelle settimane scorse il murale era già stato vandalizzato con le stelle di David cancellate e il volto della senatrice a vita sfregiato. "Davanti alla rimozione dell'opera di Liliana Segre e Sami Modiano provo profondo imbarazzo, a Milano si è aggiunto scempio allo scempio, il modo migliore per nascondere l'antisemitismo, in un momento in cui l'antisemitismo dilaga e qualcuno decide anche di negare la cittadinanza onoraria ad una donna sopravvissuta all'Olocausto" ha dichiarato aleXsandro Palombo.

Romano (Museo Brigata Ebraica): "Raddoppiare le immagini di Liliana e Sami in città"

"Vandalizzare un murales con immagini di ex deportati come Liliana Segre e Sami Modiano mi ricorda il rogo dei libri fatti dai nazisti. Si comincia dalle immagini, e si vorrebbe poi passare alle persone. Propongo alle istituzioni - se l'artista AleXsandro Palombo sarà d'accordo - una risposta forte: raddoppiare le immagini di Liliana e Sami nella nostra città ad ogni atto del genere. Mai arretrare davanti all'odio antiebraico, ma avanzare sempre di più con la forza della Memoria e la difesa dei principi della democrazia". Così Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica sulla rimozione dei murales raffiguranti gli ex deportati Liliana Segre e Sami Modiano.