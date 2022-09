Muse, il tour mondiale tocca anche l'Italia: le date

Muse di nuovo in Italia: il tour mondiale della rockband toccherà lo stadio Olimpico di Roma il 18 luglio 2023 e lo stadio San Siro di Milano il 22 luglio 2023. La band inglese ha pubblicato due settimane fa il nuovo album 'Will Of The People', che ha debuttato al primo posto della classifica album italiana. Il tour mondiale farà tappa anche in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera e toccherà i più importanti stadi del continente. Ad aprire le due date italiane saranno i Royal Blood.