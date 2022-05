Musei civici di Milano aperti gratis domenica 8 maggio

Domenica 8 maggio i musei civici di Milano saranno aperti con ingresso libero e gratuito grazie all'iniziativa nazionale 'Domenica al Museo'. Il prossimo appuntamento si terra' domenica 5 giugno.

Aperti, tra gli altri, Museo del Novecento, Galleria d'Arte Moderna, Musei del Castello Sforzesco

Adesso la 'Domenica al Museo' torna con la fine dello stato di emergenza e i cittadini potranno visitare gratuitamente le collezioni di Museo del Novecento, Galleria d'Arte Moderna, Musei del Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Acquario Civico, Museo di Storia Naturale, Casa Museo Boschi Di Stefano e Studio Museo Francesco Messina. L'uso della mascherina non e' piu' obbligatorio, come da disposizioni ministeriali, ma e' comunque raccomandato, specialmente in caso di affollamento nelle sale.

Iniziativa sospesa nel 2020, ora riprende



Il Comune di Milano, come spiega l'amministrazione, aveva aderito all'iniziativa promossa dal ministero dei Beni culturali nel giugno 2014 registrando sempre un numero elevato di visitatori. Nell'ottobre 2020 l'iniziativa era stata formalmente sospesa : tra le cause le interruzioni dovute ai lockdown e le limitazioni legate agli obblighi di prenotazione on-line per i contingentamenti.