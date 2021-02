Museo del Novecento, il Covid rallenta i progetti di espansione

Procede a rilento il progetto di espansione del Museo del Novecento nel secondo Arengario attualmente utilizzato da uffici del Comune. Il concorso internazionale di progettazione ha visto le proprie scadenze modificate in corsa. Spiega una determina di Palazzo Marino che "le vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 rendono impossibile o, comunque, estremamente complessi l’organizzazione e lo svolgimento di eventualisopralluoghi dell’area oggetto di concorso a condizioni di parità per tutti i partecipanti». Da qui l'idea di mettere a disposizione di chi vorrà partecipare alla gara un "virtual tour" dell'area sul sito della procedura, www.novecento-piucento.concorrimi.it. Ma, come racconta oggi il quotidiano Il Giorno, si susseguono le richieste di proroga, sostanzialmente accettate dal Comune di Milano che ha spostato all'8 marzo il termine per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado ed al 17 maggio le proposte relative al secondo grado.