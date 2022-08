Museo della moda a Milano, in arrivo finanziamento di 4 milioni

Il ministero dei Beni culturali (grazie al Fondo Grandi Progetti) ha erogato un finanziamento di 4 milioni di euro, per la creazione di un Museo della Moda all’interno di Palazzo Dugnani, storica dimora seicentesca di via Manin che si affaccia sui Giardini di Porta Venezia. Si tratterà di una sorta di polo culturale, di sperimentazione e ricerca che darà risalto alla storia della moda, elemento essenziale dell'identità di Milano.

Lucia Borgonzoni: "Finalmente anche Milano, come le altre città delle fashion week, avrà il suo Museo della Moda"

“Finalmente anche Milano, come le altre città delle fashion week, avrà il suo Museo della Moda, un luogo dove raccontare il saper fare delle maestranze della filiera italiana più contemporanea e sperimentare le nuove tendenze”, ha spiegato la sottosegretaria per la Cultura Lucia Borgonzoni. “Un luogo di sperimentazione, dove possano andare i giovani, dove si racconti il Made in Italy. Il MiC stanzia un finanziamento (che verrà cantierizzato entro il 2023 ndr) di 4 milioni dal fondo Grandi Progetti. La Moda asset strategico del Paese che deve essere sempre più al centro delle politiche del Governo”.