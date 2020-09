Museo Poldi Pezzoli: Chiara Dynys presenta il nuovo volume Skira

Sarà presentato giovedì 1 ottobre al Museo Poldi Pezzoli di Milano alle 18:30 il nuovo volume di Skira dedicato all'opera completa di Chiara Dynys, riunita in una grande monografia in edizione limitata e inserita in una vera e propria scultura dell’artista. Il volume, a cura di Giorgio Verzotti, ripercorre l’intera produzione dell’artista con un taglio critico inedito basato sui concetti di “Spazi –Luce”, “Dualità”, “Nord – Sud del mondo” e “Fabula”. Tutta la più importante produzione di Chiara Dynys è raccontata attraverso le fotografie di still-life e dei grandi allestimenti museali che l'hanno vista protagonista lungo la sua carriera.Il libro - in formato bilingue italiano e inglese - è in edizione speciale a tiratura limitata di 500 copie, inserite in un cofanetto in plexiglass studiato ad hoc dall’artista. Il cofanetto riprende la serie Look at You, tra le più note della Dynys, ed è concepito per vivere separatamente dal volume come una vera e propria scultura: una esclusiva teca in plexiglas con fondo riflettente che, grazie all’argentatura che nasconde un monocromo, inganna la percezione di chi lo guarda.