Musica, al Piccolo 4 appuntamenti per ricordare Gaber

Torna con quattro appuntamenti Milano per Gaber, la manifestazione creata e gestita dalla Fondazione Gaber in collaborazione con il Piccolo Teatro e il patrocinio del Comune di Milano che da sempre approfondisce la dimensione più teatrale e culturale della figura e dell'opera dell'Artista.

Quattro importanti iniziative, significative e come sempre diversificate, per l'edizione 2023 di Milano per Gaber

Quattro importanti iniziative, significative e come sempre diversificate, per l'edizione 2023 di Milano per Gaber. Il 13 giugno al Piccolo Teatro Grassi, alle 20.30 è in programma "Libertà obbligatoria", di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Uno dei più importanti e significativi spettacoli del Teatro - Canzone degli anni '70. Tra i più amati dagli stessi autori.

Il 14 giugno al Piccolo Teatro Grassi, alle 20,30, secondo appuntamento con Francesco Centorame

Rappresentato in 324 repliche in 112 città tra il 1976 e il 1978. Con Andrea Mirò, Enrico Ballardini, Sara Bertelà, Gianluigi Fogacci, e Musica da Ripostiglio. Adattamento e regia di Emilio Russo, scene di Federico Biancalani, costumi di Pamela Aicardi, luci di Andrea Violato, produzione: Tieffe Teatro Milano. Il 14 giugno al Piccolo Teatro Grassi, alle 20,30, secondo appuntamento con Francesco Centorame, protagonista di Io quella volta li' avevo 25 anni. L'ultimo testo in prosa scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini alla fine degli anni '90. Dopo un decennio interamente dedicato al Teatro Canzone, era infatti intenzione degli autori riprendere il loro 'Teatro d'evocazione' che negli anni ottanta li aveva visti protagonisti della drammaturgia italiana.