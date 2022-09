Musica, parte da Milano tour di Gemitaiz & Madman

Al via il 3 ottobre dal Forum di Assago l'attesissimo tour di Gemitaiz & Madman. Già quest'estate i due artisti hanno dato alcune anticipazioni ai fan che li hanno seguiti nei rispettivi live estivi, in cui hanno portato sul palco i loro più grandi successi e dal vivo per la prima volta 'Eclissi' (disco d'oro) e 'MM Vol. 4' (disco d'oro), i progetti discografici solisti che hanno visto la luce in quest'ultimo anno. Per la tournée nei palasport, invece, sono pronti a portare in scena i brani del loro ultimo joint album 'Scatola Nera' e le loro tracce più famose, per mostrare ancora una volta a tutti la sinergia e la potenza che riescono a scatenare insieme sul palco.