Musica sui tetti della città, LaVerdi: "#Milanorisuona"

La musica tornera' a risuonare dai tetti di Milano. Dopo oltre "tre lunghissimi mesi" dall'inizio del lockdown, il 9 marzo, "su Milano e' calato il silenzio. Un silenzio per certi versi assordante. Adesso e' giunto il momento che Milano ricominci a suonare". Per questo l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi "e' felice di lanciare l'iniziativa #MILANORISUONA", una serie di video di esecuzioni musicali registrate su tetti 'significativi' del capoluogo lombardo. "LaVerdi - spiegano gli organizzatori - e' dinamismo, passione, coraggio. Ma forse soprattutto affetto, per una citta' come Milano. Una citta' che vogliamo che torni a "volare" il prima possibile, e lo ribadiamo in grande stile con un'iniziativa che forse rappresenta la piu' perfetta incarnazione dello spirito di transizione di queste settimane: la registrazione di una serie di video di varie formazioni cameristiche costituite dai membri dell'orchestra. Queste esecuzioni sono ambientate in luoghi topici della nostra citta', accomunati dal fatto di essere "in quota". Perche' di Milano laVerdi rappresenta la colonna sonora da venticinque anni. Quale miglior modo per trasmettere questo messaggio alla citta', se non suonando su quelli che sono i suoi tetti? Suonare in alto rappresenta un invito a tutti gli abitanti di Milano: alzare la testa e tendere le orecchie. Da oggi il trailer dell'iniziativa e' disponibile su tutte le piattaforme social dell'Orchestra, seguira' un calendario dettagliato delle messe in rete dei cinque video, oltre a tutti i dettagli delle iniziative estive dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.