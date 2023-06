Mussolini: "Berlusconi santo? E' troppo poco..." VIDEO

Mussolini: "Berlusconi santo? E' troppo poco..."

"Non voglio più sentire dire che Berlusconi è stato divisivo: lo sono stati gli altri". Così Alessandra Mussolini ai cronisti in attesa dell'inizio dei funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. "Era un visionario ma concreto. Il miracolo italiano lo ha fatto lui. Un'idea bellissima di rilanciare il Ppe anche in Italia. Era sempre coinvolgente ed inclusivo, non ha mai chiuso la porta. Santificazione inopportuna? Santo è troppo poco..."