Nahum: "Combattere in Europa ogni forma di razzismo e antisemitismo"

Daniele Nahum ha fatto una scelta coraggiosa: ha lasciato il Pd per entrare nelle fila del partito di Calenda, Azione. Consigliere comunale attento ai temi del sociale, Nahum, già vicepresidente della comunità ebraica, oggi è candidato alle elezioni europee. Il Pd è troppo tiepido sull’attacco di Hamas, con relativa strage, del 7 ottobre e Nahum non perde occasione per ricordare ciò che è avvenuto. “Dopo il 7 ottobre è cresciuto l’antisemitismo in Italia e in Europa. Io stesso non avevo mai vissuto episodi così gravi, che ho più volte denunciato in procura e in questura. Dobbiamo fare una grande battaglia contro l'antisemitismo e contro ogni forma di razzismo in Italia e in Europa”.

Nahum e le carceri: "Incentivare percorsi di reinserimento"

Il neo consigliere di Azione si dedica spesso alla Milano sofferente, quella delle carceri: “Ad oggi 34 persone si sono tolte la vita all’interno delle nostre carceri! Abbiamo una recidiva altissima, strutture stracolme e una condanna della Corte dei diritti umani per trattamenti disumani. Quello che servirebbe è incentivare cultura, lavoro e percorsi di reinserimento. Perché recuperare un detenuto vuol dire recuperarlo alla società e dargli un nuovo progetto di vita”. E anche gli episodi verificatisi al Beccaria, tra i reclusi, parlano di una situazione di degrado che certo non aiuta i giovani reclusi.