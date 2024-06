Nahum (Azione) insultato sui social: "Sei ebreo, non ci rappresenti"

Insulti antisemiti sui social nei confronti di Daniele Nahum consigliere comunale a Milano, candidato di Azione alle europee, ed esponente della comunità ebraica cittadina. Lo riferisce Ansa: 'Sei ebreo e non ci rappresenti', 'Carogna', 'É una vita che massacrate i palestinesi, brutti nazisti', 'Chi vota questo parassita é complice', 'Ma sei candidato per l'Italia o per Israele?'. Questi alcuni dei messaggi comparsi sotto ad un video elettorale pubblicato sulle pagine social di Nahum. Un video in cui raccontava proprio di come dal 7 ottobre si fossero moltiplicati gli episodi di intolleranza e di antisemitismo. Le parole che hanno suscitato le reazioni più forti sono quelle in cui Nahum ribadisce che quello che sta avvenendo in Palestina non sarebbe genocidio. La posizione che aveva portato di fatto alla separazione tra lui ed il Pd pochi mesi or sono.

Gelmini (Azione): "Attacchi vergognosi a Nahum"

"Gli attacchi che sta ricevendo sui social Daniele Nahum, consigliere comunale di Milano e candidato di Azione alle Europee, sono vergognosi, inaccettabili. Un clima di odio e intolleranza contro Israele che va decisamente fermato. Forza Daniele". Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.