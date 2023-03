Naima Allscent: il 30 marzo apre il primo flagship store a Milano

Giovedì 30 marzo apre le porte a Milano il primo flagship store delgruppo Naïma AllScent.

La più assortita profumeria della città ha scelto C.so Buenos Aires a Milano per lanciare questo nuovo progetto dedicato alla bellezza declinata nelle varie sfaccettature tali dasoddisfare le esigenze di tutti i diversi segmenti di clientela. Il negozio con i suoi 600mq suddivisi su più piani, oltre 28.000 prodotti e 140 brand ha l’obiettivo di posizionarsi come uno degli store più assortiti e dinamici della città, con unospazio dedicato a iniziative che si rinnoveranno ogni 15 giorni.

Un contenitore di servizi ed eventi che saranno organizzati in collaborazione con i principali player del settore beauty

Il concept prevede che lo spazio sia un contenitore di servizi ed eventi che saranno organizzati in collaborazione con i principali player del settore beauty, per avvicinare ilpubblico al mondo della bellezza con iniziative, postazioni per il make-up, cabine dedicateai trattamenti skincare e un’area dedicata ai prodotti haircare.

AllScent: "Assolutamente emozionati per questo nuovo inizio nel capoluogo lombardo"

“Siamo assolutamente emozionati per questo nuovo inizio nel capoluogo lombardo, puntod’inizio per un processo di posizionamento capillare sul territorio nazionale, per portarel’expertise e tutta la nostra professionalità e quella dei nostri consulenti al servizio deiconsumatori.” dichiara Enzo Annunziata founder insieme alla moglie Mariella di AllScent che aggiunge – “Siamo partiti con umiltà nella costruzione del gruppo AllScent, guidati dallavoglia di soddisfare tutte le tipologie di clienti che entrano nei nostri store: oggi contiamo 45punti vendita, per lo più localizzati su tutto il territorio nazionale".L’offerta delle profumerie Naïma AllScent copre tutte le fasce per tipologia di prodotto ,servizi, età e budget. Tutti gli store in Italia vantano alti numeri di fidelizzazione.

Massimo Quaglia: "Il cliente Naïma AllScent sa di essere accolto da personale specializzato nel consigliare i prodotti e i servizi"

Il cliente Naïma AllScent sa di essere accolto da personale specializzato nel consigliare i prodotti e i servizi che possano soddisfare al meglio le proprie esigenze. "La nostra società ha registrato una crescita estremamente rilevante negli ultimi anni" - afferma Massimo Quaglia, Direttore Generale di AllScent "mantenendo sempre ecomunque il proprio patrimonio di valori e di legame nel e con il territorio. E aggiunge“Questo flagship sarà uno stimolo significativo di ulteriore crescita per la nostra azienda".

“L’apertura a Milano, capitale della moda e da sempre cuore pulsante acceleratore ditendenze, di un flagship store che racchiude in sé tutta l’esperienza e l’expertise Naïmaconferma le ambizioni del gruppo e sancisce un momento importante per la nostra Insegnache prosegue un percorso di grande sviluppo sul territorio nazionale.” Daniele Siciliano,Direttore Generale Naïma.